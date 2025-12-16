En qué consiste el flamante acuerdo de cooperación militar entre EEUU y Paraguay

Este martes, el encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Asunción, Robert Alter, explicó en qué consiste el nuevo acuerdo de cooperación militar suscrito por ambos gobiernos. En comunicación con ABC Cardinal, Alter explicó que lo suscrito por el canciller Ramírez y el secretario Rubio es un Acuerdo sobre Estatus de Fuerzas (SOFA), un documento que establece “los términos y condiciones”, incluyendo “privilegios e inmunidades”, que aplicarán a personal militar o civil del Departamento de Guerra de los EEUU destinado a Paraguay para ejercicios o capacitaciones conjuntas.

“El acuerdo habla de la llegada y participación de personal militar y civil del Departamento de Guerra para capacitaciones y ejercicios con sus socios y aliados paraguayos”, sintetizó Alter.

El diplomático enfatizó que el acuerdo aplica solo a personal del Departamento de Guerra, no así a enviados de fuerzas policiales, de la Administración de Control de Drogas (DEA) u otros entes de seguridad que puedan ser enviados a Paraguay.

“Facilita la colaboración”

Alter dijo que Paraguay es “uno de nuestros aliados más importantes en el mundo, no solo en la región” y que ambos países “enfrentamos los mismos flagelos: el narcotráfico, el terrorismo, los cibercriminales que tratan de vulnerar nuestras redes informáticas”.

Afirmó que el acuerdo firmado en Washington “facilita la colaboración y capacitación conjunta entre nuestras fuerzas militares para hacer frente a esos flagelos y amenazas”.

El funcionario de EEUU adelantó que el texto del acuerdo probablemente se hará público en Paraguay en el futuro, teniendo en cuenta que el mismo debe ser tratado y ratificado por el Congreso paraguayo para que entre en vigencia.

¿Por qué EEUU no acompaña el derribo de avionetas?

Alter fue consultado sobre la persistente postura del gobierno estadounidense en contra de que Paraguay derribe aeronaves que cruzan su espacio aéreo de manera clandestina y tengan posibles vínculos con el narcotráfico internacional.

La posición del gobierno de EEUU frente a este tema se mantiene incambiada aún en momentos en que las fuerzas militares estadounidenses llevan a cabo en el Caribe ataques contra navíos que Washington afirma –sin presentar pruebas- están vinculados a organizaciones de narcotráfico.

Alter dijo que EEUU tiene leyes nacionales y compromisos internacionales que “nos ponen pautas sobre la asistencia que podemos brindar a nuestros aliados y socios”, y advirtió que ese marco jurídico impide al gobierno estadounidense brindar asistencia técnica a “un país que derribe aviones civiles”.

Argumentó que la situación en el Caribe es distinta porque los bombardeos contra barcos presuntamente vinculados al narcotráfico se dan “bajo otro marco jurídico” y “son legales, deliberadas y sobre la base de la mejor inteligencia que tenemos con respecto a esas amenazas a nuestro país”, apuntó.