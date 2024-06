¿La Cumbre de Paz de Ucrania fue un fracaso?

¿Qué dijo Zelenski?

Este domingo, al final del segundo plenario de líderes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció la participación de las delegaciones y el hecho de que "hayan comprendido que todos estamos interesados en que no haya peligro procedente de las plantas nucleares y otras instalaciones atómicas".

"Estoy agradecido de que los participantes en esta conferencia hayan comprendido esto y la necesidad de restaurar una seguridad total en la planta de Zaporiyia, capturada por Rusia", remarcó.

¿Fue un fracaso?

El objetivo de esta cumbre, a la que Rusia no fue invitada y que se celebró este fin de semana en Suiza, no fue alcanzado, expresó el politólogo y periodista ruso Georgui Bovt en un artículo publicado este lunes en BFM.ru.

“Si la conferencia suiza, como dijeron muchos representantes occidentales, pretendía ejercer presión informativa y psicológica sobre Moscú, este objetivo apenas se consiguió”, destacó.

"Aunque la resolución final insta al 'diálogo entre todas las partes en conflicto', Rusia no se menciona específicamente en este párrafo", señaló el experto, agregando que "sería en vano esperar un texto favorable para la resolución de una conferencia en la que no solo Rusia no está representada, sino tampoco muchos de sus socios y aliados".

(Con base a cables de agencias)