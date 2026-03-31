Trump amenazó con retirar apoyo a países que no respalden ofensiva contra Irán

El mandatario insistió en que la ofensiva contra Irán ya logró sus principales objetivos y volvió a afirmar que el país persa quedó debilitado tras los ataques. “Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!”, señaló.

Escalada en Medio Oriente

Las declaraciones se producen en el contexto de la escalada iniciada el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron ataques contra objetivos en territorio iraní. Irán respondió con ataques contra territorio israelí, bases militares estadounidenses en Medio Oriente y con el bloqueo del tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte sustancial del petróleo y gas que se comercializa a nivel mundial.

Ante la paralización parcial de esa ruta, Trump ha instado en reiteradas ocasiones a países aliados a enviar buques para restablecer la navegación, aunque sus llamados no tuvieron respaldo concreto. En ese marco, también cuestionó a la OTAN y afirmó que la autoridad de la alianza militar se vio debilitada por la falta de apoyo a la operación impulsada por Washington para controlar esa vía estratégica.