El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar otra amenaza en medio de la escalada en Medio Oriente y advirtió que su país no ayudará a los países que no acompañaron la ofensiva contra Irán, en el marco del conflicto que afecta la navegación en el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.
Quiebre en la OTAN
Trump amenazó con retirar apoyo a países que no respalden ofensiva contra Irán
Trump instó a países aliados a "armarse de valor" y tomar el estrecho de Ormuz por sus medios. “Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos”, advirtió.