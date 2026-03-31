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Mundo Trump | Estados Unidos | Irán

Quiebre en la OTAN

Trump amenazó con retirar apoyo a países que no respalden ofensiva contra Irán

Trump instó a países aliados a "armarse de valor" y tomar el estrecho de Ormuz por sus medios. “Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos”, advirtió.

Presidente de EEUU, Donald Trump.

Presidente de EEUU, Donald Trump.

 Foto: Sputnik
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar otra amenaza en medio de la escalada en Medio Oriente y advirtió que su país no ayudará a los países que no acompañaron la ofensiva contra Irán, en el marco del conflicto que afecta la navegación en el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.

A través de un mensaje publicado este martes en su red social Truth, el mandatario sostuvo que los países que hoy tienen dificultades para conseguir combustible debido a la situación en el estrecho deberán resolver el problema por su cuenta. En ese sentido, escribió: “Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros”.

Trump planteó además que las naciones afectadas tienen dos alternativas: “Primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra; y segundo, ármense de valor, vayan al Estrecho y ¡TÓMENLO!”, escribió en su publicación.

El mandatario insistió en que la ofensiva contra Irán ya logró sus principales objetivos y volvió a afirmar que el país persa quedó debilitado tras los ataques. “Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!”, señaló.

Escalada en Medio Oriente

Las declaraciones se producen en el contexto de la escalada iniciada el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron ataques contra objetivos en territorio iraní. Irán respondió con ataques contra territorio israelí, bases militares estadounidenses en Medio Oriente y con el bloqueo del tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte sustancial del petróleo y gas que se comercializa a nivel mundial.

Ante la paralización parcial de esa ruta, Trump ha instado en reiteradas ocasiones a países aliados a enviar buques para restablecer la navegación, aunque sus llamados no tuvieron respaldo concreto. En ese marco, también cuestionó a la OTAN y afirmó que la autoridad de la alianza militar se vio debilitada por la falta de apoyo a la operación impulsada por Washington para controlar esa vía estratégica.

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