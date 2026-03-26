Tiempo en Uruguay: Inumet y MetSul advierten tormentas para este fin de semana

El escenario meteorológico en Uruguay presenta una transición marcada por la persistencia de vientos del sector este y un incremento paulatino de la nubosidad. Según los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), este jueves 26 de marzo se mantiene como una jornada mayormente estable con temperaturas máximas que alcanzan los 24°C en el área metropolitana y hasta 29°C en otros puntos del país, aunque con la presencia de neblinas matinales y rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas costeras.