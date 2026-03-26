Tiempo en Uruguay: Inumet y MetSul advierten tormentas para este fin de semana

El escenario meteorológico en Uruguay presenta una transición marcada por la persistencia de vientos del sector este y un incremento paulatino de la nubosidad. Según los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), este jueves 26 de marzo se mantiene como una jornada mayormente estable con temperaturas máximas que alcanzan los 24°C en el área metropolitana y hasta 29°C en otros puntos del país, aunque con la presencia de neblinas matinales y rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas costeras.
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¿Qué pasará con el clima?
Sin embargo, los modelos meteorológicos coinciden en un cambio de condiciones para las próximas horas. La plataforma brasileña MetSul advierte que, tras un periodo de confort térmico, la atmósfera comenzará a inestabilizarse debido a la llegada de humedad, lo que dará lugar a mañanas frescas seguidas de tardes templadas con mayor cobertura nubosa. Este patrón se consolidará durante el viernes 27, día en que se prevé un aumento de la nubosidad y una baja probabilidad de precipitaciones aisladas durante la mañana, evolucionando hacia tormentas y lluvias más organizadas hacia la tarde y noche.
Por su parte, los datos técnicos de Windguru, orientados a la navegación y actividades costeras, confirman una intensidad de viento sostenida de entre 15 y 20 nudos, con ráfagas persistentes del sector este y noreste. Esta condición generará un incremento en el oleaje de la costa uruguaya, situando la altura de las olas por encima del metro en el este del país, lo que requiere precaución para las embarcaciones menores y actividades náuticas durante el resto de la semana.
El pronóstico extendido indica que el sábado 28 de marzo será una jornada de cielo cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas en gran parte del país, con temperaturas mínimas en ascenso que se ubicarán en el entorno de los 20°C. Las autoridades y observadores privados sugieren mantenerse informados ante la posible emisión de alertas oficiales, dado que la probabilidad de lluvias se mantendrá alta también durante el domingo, marcando un cierre de semana húmedo e inestable en todo el territorio uruguayo.