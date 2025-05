Sabini desmintió punto por punto las "mentiras de Da Silva"

Además, remarcó que el valor de compra no fue arbitrario. “El precio fue fijado entre privados, sin sobreprecio, con una tasación técnica y dentro de los marcos legales vigentes”.

Las oficinas no estaban cerradas

Otro de los señalamientos de Da Silva fue que la operación se realizó en medio de un feriado con oficinas públicas cerradas. Sabini lo desmintió de forma categórica: “El directorio del INC sesiona los miércoles, y en este caso lo hizo en tiempo y forma. Las oficinas estaban abiertas y funcionando, incluso en pleno duelo nacional. Otra mentira más de Da Silva”.

La tierra ya tiene destino: tambos, forraje y trabajo

Contrario a lo que afirmó el senador blanco —quien aseguró que la compra se hizo sin un proyecto claro—, Sabini reveló detalles concretos del plan productivo:

“En esta nueva colonia se instalarán 16 nuevos tambos, se destinarán 2 mil hectáreas para pastura y forraje que beneficiarán a 100 productores familiares. Se estima que esta inversión generará US$ 10 millones en leche para la industria, lo que se multiplicará en impacto económico nacional”.

El proyecto, según los estudios, dinamizará la economía rural en más de 50 millones de dólares y generará al menos 150 empleos indirectos. “Cuando lo que falta en la industria es materia prima y en el campo, trabajo, este tipo de políticas son una respuesta concreta”, sostuvo el legislador del MPP.

No faltaron informes ni visitas técnicas

Sabini también rechazó que no existieran estudios técnicos o visitas previas al campo. “Sí hubo inspección. Sí hubo informes técnicos. Todo está documentado. Y todo se hizo de acuerdo a los procedimientos establecidos”, afirmó.

El senador frenteamplista enmarcó las declaraciones de Da Silva como parte de una estrategia para desinformar y desprestigiar al Instituto Nacional de Colonización justo en un momento en el que retoma protagonismo.

“Buscan debilitar una política histórica que ha sido clave para la democratización del acceso a la tierra. Durante el anterior gobierno, la compra de tierras cayó a un mínimo histórico: solo se adquirieron 13.000 hectáreas. Ahora volvemos a una política activa, con un promedio de 40.000 hectáreas por quinquenio”.

Para Sabini, los ataques no son casuales: “El Frente Amplio está decidido a reforzar el rol del INC como herramienta para el desarrollo rural y la producción familiar. Eso molesta a quienes ven la tierra como un bien de mercado, y no como un derecho”.

En su cuenta de X (antes Twitter), el senador resumió la esencia del proyecto y del debate:

“Claros los objetivos: producción, trabajo, desarrollo. Lo que molesta es que Colonización vuelva a ser una política viva”.